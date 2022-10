Costituita la Camera Arbitrale della CCIAA di Frosinone-Latina

Presso la Camera di Commercio Frosinone-Latina è istituita la competente Camera Arbitrale che, su istanza di parte, procede alle designazioni del professionista a cui affidare l’incarico di Arbitro nella singola controversia. Presidente Efrem Romagnoli e Vice Presidenti Debora Fiore e Adelia Davoli.

Prima dell’unificazione delle CCIAA di Frosinone e di Latina, ognuna aveva la sua Camera Arbitrale. Oggi, per effetto della fusione, l’organismo è unitario e, ormai funziona a pieno regime.

Elemento di novità nell’ambito del regolamento, è il meccanismo di estrazione a sorte dell’arbitro, scelto tra gli elenchi predisposti dalla CCIAA. Il sorteggio avviene tra i professionisti iscritti nella circoscrizione del Tribunale da cui proviene la domanda di arbitrato. In tal modo si garantisce, da un lato la rotazione degli incarichi e dall’altro il rispetto delle professionalità dei territori. Infatti, se una domanda di arbitrato proviene da un soggetto avente sede/indirizzo nella circoscrizione del Tribunale di Latina, partecipano all’estrazione solo le professioni competenti per quella circoscrizione.

Nel programma dei lavori del Consiglio di tale organo, al fine della valorizzazione dello strumento arbitrale, è stata prevista non solo un’attività di promozione presso l’utenza, ma una rivisitazione della modulistica per consentire a nuovi professionisti di iscriversi negli elenchi della Camera Arbitrale a cui attingere per le nomine.

Del Consiglio della Camera Arbitrale, presieduto da Efrem Romagnoli, fanno parte, come area “Latina” Adelia Davoli, Tony De Simone e Claudio Maciariello, come area “Frosinone” Debora Fiore, Luigi Lotito e Domenico Celenza e come area “Cassino” Marco Vento, Valerio Trovato e Alessandro Farinelli.

Importante il supporto della Camera di Commercio nelle persone del Segretario Generale Pietro Viscusi, del Vice Segretario Generale Domenico Spagnoli e della Funzionaria Annalisa Di Giulio.