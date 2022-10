Costruire l’Europa con i consiglieri locali, Aprilia al progetto europeo

Il Comune di Aprilia ha aderito al progetto europeo “Costruire l’Europa con i consiglieri locali”, una rete europea di rappresentanti politici finalizzata alla comunicazione europea in un’alleanza tra livello europeo e locale.

“Il progetto, spiega il consigliere comunale Davide Zingaretti, consentirà ai politici locali di lavorare insieme e di diffondere informazioni sui temi legati all’UE che riguardano i propri membri a livello locale. Contribuirà inoltre a rafforzare l’impegno e a promuovere dibattiti su tali tematiche e sul futuro dell’Europa. Il fine ultimo è quello di sostenere la creazione di una vera e propria sfera pubblica europea. Un onore per me poter rappresentare Aprilia in questa importante comunità”.

Divulgare le iniziative dell’UE a livello locale è essenziale al fine di mantenere lo slancio creato dalla Conferenza sul futuro dell’Europa e nel contesto di NextGenerationEU. Il progetto è organizzato in stretta collaborazione con la Rete europea dei consiglieri regionali e locali e del Comitato delle Regioni.