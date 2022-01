Covid, 1238 nuovi casi in provincia ed un decesso ad Itri

Il nuovo bollettino diffuso dall’Asl di Latina mette a referto 1238 nuovi casi di contagio ed un decesso nel comune di Itri.

Dei 33 comuni pontini, solo uno, ovvero Campodimele è esente da nuovi casi di contagio. Un dato che dimostra come la curva della diffusione del Covid non accenna ad arrestarsi. In testa il capoluogo pontino seguito da Aprilia e Formia.

Sono invece 65 le nuove guarigioni e 7 i ricoverati nelle ultime 24 ore.

La campagna vaccinale avanza con 7.224 somministrazioni nell’ultima giornata trascorsa, tra le quali 754 prime dosi, 810 seconde dosi e 5.660 terze dosi.

Di seguito il dettaglio dei comuni interessati dai nuovi contagi SARS COVID-19: bollettino del 15/01/2022