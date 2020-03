Covid-19, 16 nuovi casi allo Spallanzani. I guariti sono in tutto 305

I pazienti positivi al nuovo Coronavirus sono oggi, 13 marzo, all’ospedale Spallanzani di Roma in totale 99. Di questi, 15 pazienti necessitano di supporto respiratorio: gli stessi di ieri. I casi in più sono invece 16. I pazienti in osservazione sono 11.

In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici.

I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell’acido nucleico del nuovo Coronavirus sono 305.

I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso la struttura militare della Cecchignola sono 21.

L’Istituto Spallanzani sta provvedendo a potenziare il numero dei posti letto, in particolare i posti letto di terapia intensiva, per accogliere il maggior numero possibile di Pazienti, anche in una logica di rete regionale di cui il nostro Istituto è Hub.