Covid, 26 nuovi contagi nelle ultime 24 ore in provincia

Il nuovo bollettino Covid diffuso dall’Asl di Latina segnala 26 nuovi casi di positività in provincia.

A referto nessun decesso. Sono invece 5.140 i vaccinati nelle ultime 24 ore. Registrati 4 ricoveri.

Di seguito in dettaglio comune per comune:

Aprilia 5

Formia 5

Gaeta 1

Latina 4

Minturno 1

Priverno 1

Sabaudia 4

San Felice Circeo 2

Sermoneta 1

Sezze 1

Terracina 1