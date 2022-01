Il nuovo bollettino diffuso dall’Asl di Latina indica 1.027 nuovi casi di contagio in provincia, e nessun decesso registrato.

Il bollettino segnala 97 nuove guarigioni e 5 ricoveri nelle ultime 24 ore.

La campagna vaccinale avanza con altre 5722 somministrazioni nell’ultima giornata trascorsa, tra le quali 487 con la prima dose, 493 con la seconda e 4742 con la terza.

I comuni interessati dai nuovi contagi sono:

Fondi 74

Latina 61

Aprilia 20

Formia 18

Terracina 13

Cisterna di Latina 8

Monte San Biagio 8

Gaeta 7

Sermoneta 7

Itri 6

Santi Cosma e Damiano 6

Norma 5

Sezze 5

Castelforte 4

Minturno 4

Pontinia 4

San Felice Circeo 4

Maenza 3

Lenola 2

Sabaudia 2

Cori 1

Ponza 1

Priverno 1

I dati relativi ai contagi suddivisi per comuni non indicano tutti i 1.027 poiché non sono stati conteggiati dall’ASL i tamponi eseguiti dalle farmacie territoriali, che risultano essere 762, che si aggiungono dunque ai 265 registrati dal bollettino ASL.