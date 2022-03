Covid, 329 nuovi casi e un decesso in provincia nelle ultime 24 ore

Il nuovo bollettino diffuso dall’Asl di Latina indica 329 nuovi casi di contagio, e un decesso registrato ad Itri.

Il bollettino segnala 46 nuove guarigioni e nessun ricovero nelle ultime 24 ore.

La campagna vaccinale avanza con altre 37 somministrazioni nell’ultima giornata trascorsa, tra le quali 12 con la prima dose e 25 con la seconda per i bambini dai 5 agli 11 anni, mentre invece per gli adulti non sono state effettuate vaccinazioni.

I comuni interessati dai nuovi contagi sono:

Latina 86

Aprilia 40

Formia 31

Terracina 24

Cisterna di Latina 17

Sonnino 16

Fondi 15

Gaeta 14

Sabaudia 13

Sezze 13

Minturno 9

Priverno 9

Cori 8

Castelforte 5

Roccagorga 5

Pontinia 4

Ponza 4

San Felice Circeo 3

Sermoneta 3

Itri 2

Monte San Biagio 2

Norma 2

Lenola 1

Prossedi 1

Roccasecca dei Volsci 1

Santi Cosma e Damiano 1