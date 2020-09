Covid, ancora 9 casi positivi in provincia. In attesa esito tampone necessario isolamento

Ancora 9 nuovi casi positivi in provincia di Latina. Meno rispetto ai 35 di ieri, record assoluto dall’inizio della pandemia, ma comunque un numero alto considerando una media giornaliera sul territorio pontino.

I pazienti sono tutti trattati a domicilio e sono 2 di Cisterna, 1 di Latina, 1 Sezze, 3 di Terracina e 2 di Pontinia.

Il numero dei casi totali arriva a 884, di cui 560 sono guariti. Sono quasi 300 le persone ancora positive (287 per la precisione), di cui 239 stanno seguendo una cura in casa.

La Asl di Latina raccomanda, al fine di agevolare le modalità di registrazione e di accesso al “drive-in” e ridurre i tempi di attesa necessari per l’esecuzione dei tamponi, di

munirsi di ricetta dematerializzata ad eccezione di coloro che sono stati già contattati

dal Dipartimento di prevenzione.

Per le persone che hanno effettuato il tampone la Asl chiede di rimanere in isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora in attesa del risultato.