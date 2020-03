Covid Aprilia, i contagi in 10 famiglie: verso il trasferimento in albergo dei positivi

Cinque nuovi casi di Covid-19 ad Aprilia, in totale 32 in città. Secondo quanto ha riportato il sindaco sarebbero tutti riconducibili a 10 nuclei familiari. “La trasmissione all’interno dello stesso nucleo – ha detto Antonio Terra – ci suggerisce che dobbiamo prestare la massima attenzione anche alla presenza di casi positivi all’interno della propria famiglia, osservando in maniera stringente le prescrizioni delle autorità sanitarie in termini di isolamento. La direzione della Asl di Latina, viste anche la consistenza numerica dei pazienti positivi in isolamento domiciliare, sta valutando misure in grado di trasferire tutti i casi positivi non ospedalizzati in strutture alberghiere dedicate, dove è più efficace sia l’isolamento che il controllo”.

Il primo cittadino ha confermato anche che oggi, 30 marzo 2020, sono stati avviati controlli specifici sulle strutture che ospitano anziani.

Terminata poco fa, invece, una videoconferenza tra i Sindaci della Regione Lazio e il vicepresidente Leodori, per fare il punto sulla situazione emergenziale nel territorio regionale.

Domani, intorno alle 12.30, subito dopo l’iniziativa lanciata da Anciper osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime del Coronavirus, è prevista una nuova diretta del sindaco sulla pagina Facebook del Comune di Aprilia.