Covid Aprilia, morte Mario Serpillo: il cordoglio del sottosegretario alla difesa

Il sottosegretario alla difesa Giulio Calvisi si è unito al cordoglio del ministro Guerrini per la scomparsa del primo luogotenente Mario Serpillo. E’ la seconda vittima di Aprilia del coronavirus. Il 57enne, in servizio presso il 311esimo gruppo volo dell’Aeronautica militare di Pratica di Mare, era stato ricoverato oltre un mese ma le cure non sono purtroppo bastate.

“Rivolgo ai familiari di Mario – ha detto Calvisi – le mie sentite condoglianze. Una notizia triste per tutti noi, ma che non arresterà il supporto quotidiano di tutti gli uomini e le donne della Difesa impegnati con professionalità e forza in questa fase emergenziale.

Al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale Alberto Rosso e a tutti i colleghi dell’arma Azzurra va in questo momento il nostro pensiero e la nostra vicinanza”.