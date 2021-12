Covid, ascesa dei contagi: l’appello del Sindaco Mantini

Non frena l’ascesa dei contagi da Covid19 ed il Sindaco del Comune di Cisterna Valentino Mantini lancia un appello ai cittadini.

“Purtroppo il numero di contagi da Covid-19 – afferma il Sindaco – continua a crescere rapidamente anche a Cisterna. Senza creare falsi allarmismi, è tuttavia necessario non abbassare mai la guardia. Al contrario, l’invito che rivolto ai miei cittadini è ancora una volta a dare prova di responsabilità e a tutelare la propria salute e quella dei loro cari. Le regole da rispettare sono sempre le stesse ed è sempre utile ricordarle: indossare la mascherina facciale, possibilmente del tipo ffp2, evitare situazioni di assembramento soprattutto in ambienti chiusi, e poi vaccinarsi.

Già partire dallo scorso 18 dicembre e fino al prossimo 6 gennaio, con ordinanza sindacale, è stato disposto l’obbligo di indossare la mascherina nelle aree più densamente frequentate del centro urbano e precisamente Corso della Repubblica (nel tratto compreso tra l’incrocio con via Manzoni e piazza Battisti), Largo Pellico, Piazza 19 Marzo, Via Cairoli, Piazza Saffi, Piazza Amedeo di Savoia, Via San Pasquale, Largo Risorgimento, Piazza Battisti.

Sabato, inoltre, è stato attivato il centro vaccinale territoriale della ASL anche a Cisterna di Latina, nel quartiere San Valentino, adiacente alla Sala del Regno dei Testimoni di Geova, con accesso da via Giovanni Falcone e da viale Adriatico.

A questo proposito, l’invito è ad usufruire pienamente del nuovo servizio sanitario di Cisterna, il centro vaccinale della ASL gestito dai medici di medicina generale, prenotando sul sito della Regione Lazio

https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home

“Sono questi gli strumenti a nostra disposizione – conclude il Sindaco – che dobbiamo usare pienamente per sperare di trascorre le imminenti festività natalizie in modo sicuro e sereno”.