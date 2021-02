Covid, contagi in picchiata: solo 41 nuovi casi, ma 8 morti

Lascia ben sperare il bollettino Covid diffuso oggi dalle ASL di Latina.

In tutta la provincia solo 41 contagi registrati nelle ultime 24 ore. Una curva in picchiata che da tempo non sfiorava soglie inferiori alle cinquanta unità.

Il numero di decessi segnalati è 6, più 2 che sono stati recuperati dai dati dei mesi precedenti. Nelle ultime 24 ore, un decesso ad Aprilia, uno a Gaeta, due a Latina, uno a Sabaudia ed uno a Sezze.

In totale sono invece 76 le guarigioni diffuse dai dati del bollettino.

Di seguito il dettaglio del report SARS COVID-19 del 02/02/2021