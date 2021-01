Covid, focolaio nella struttura sanitaria Villa Silvana. Quasi 70 i positivi

Nuovo focolaio Covid nella casa di cura Villa Silvana di Aprilia con quasi 70 persone contagiate tra pazienti e operatori.

Dai dati, in costante monitoraggio, risultano ad oggi 64 i positivi, dieci dei quali fanno parte del personale sanitario. Un dato che ha raggiunto il picco nelle ultime 48 ore.

La struttura pontina, che oltre alla rsa ha anche la zona riabilitazione ed un hospice è tra le prime in provincia in cui è stata somministrata la prima dose del vaccino Pfizer-Biontech.

Sono risultati positivi anche alcuni dei pazienti vaccinati tra il 7 e l’8 gennaio scorso, quindi ancora non in tempo per sviluppare gli anticorpi.

È reso noto che la maggior parte dei contagiati non presenta sintomi allarmanti e sta seguendo le cure presso la stessa struttura di Aprilia.

Per cinque di loro invece, è stato necessario il ricovero ospedaliero: quattro pazienti sono stati trasportati presso il nosocomio pontino ed uno presso un ospedale della capitale.