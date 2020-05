Covid, il sindaco frena sulle riaperture: ancora qualche giorno per rivedere il mare

Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, frena rispetto alle disposizioni del Governo sulla possibilità di raggiungere il lungomare e Villa Fogliano.

“Non abbiamo avuto risposta alle richieste di specificazioni indirizzate al Governo, per cui ho voluto prendere ancora qualche giorno per la possibilità di andare al mare a passeggio”. Questo ha detto il primo cittadino durante il messaggio ai cittadini di questa sera, 2 maggio 2020, specificando che si potrà raggiungere la Marina con l’auto.

Si potrà tornare al mare per attività fisica, in cui rientra anche la passeggiata, da mercoledì 6 maggio. “Voglio comunicarvi prudenza. I parchi saranno aperti, i bambini – ha detto Coletta – hanno sofferto forse più degli altri le limitazioni, è giusto che si riappropino degli spazi, ricordo però che le aree gioco restano chiuse e saranno delimitate. La protezione civile potrà segnalare assembramenti”. Come per il mare si dovrà aspettare anche per la pista ciclabile.

Per Villa Fogliano invece bisognerà attendere ancora una settimana. I carabinieri forestali stanno lavorando per consentire un’adeguata situazione di controllo.