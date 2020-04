Covid Latina, donate 200 visiere protettive agli operatori del Goretti

Visiere protettive per gli operatori del Santa Maria Goretti di Latina. Ne state consegnate 200, ieri mattina, da un gruppo di volontari, che si sono messi a disposizione per realizzare i dispositivi.

L’iniziativa è partita da un’idea di Giampietro Bordignon con la sua Asd Nuovo Latina, il quale ha coordinato i volontari e il progetto insieme al Comune di Latina, l’assessora Simona Lepori, il consigliere Dario Bellini, la dottoressa Elettra Ortu La Barbera e la consigliera e radiologa del Goretti, Maria Grazia Ciolfi. La consegna in ospedale è avvenuta alla presenza del sindaco Damiano Coletta.

“In particolare – ha commentato Bellini – ci teniamo a ringraziare Giorgio e Alessandro Scarpa, Fabrizio Cuseo, Cristian Melotto, Alessandro Rossi, Paolo Bianco, Gianmarco Montemurro, Sabrina Ganelli che hanno prodotto queste visiere e lavorato ininterrottamente per giorni per realizzare questo semplice, ma utilissimo presidio sanitario. Hanno peraltro annunciato che la produzione sta andando avanti e che si prevede a breve la donazione di un altro stock di altre 200 visiere. Un’altra produzione è stata avviata anche da altri due imprenditori locali: Piera e Pierluigi Moretti. La consegna, prevista già la prossima settimana, è per la protezione civile e riguarda mascherine miste, tra monouso e lavabili. Siamo grati a nome della città per queste iniziative di solidarietà e siamo anche molto fieri di come sta reagendo Latina all’emergenza coronavirus, tra il rispetto delle norme di sicurezza e la solidarietà da più parti: la città sta mostrando la parte migliore di sé, e di questo non possiamo che essere orgogliosi”.