Covid Latina, emergenza economica: attivato il numero verde 800 090 542

Le misure restrittive per arginare il coronavirus ha portato famiglie che prima riuscivano ad arrivare dignitosamente alla fine del mese sulla soglia delle povertà. Il Comune di Latina si è attivato ormai da qualche settimana per far fronte alle esigenze e ora ha attivato per il servizio di Segretariato sociale il numero verde dedicato 800 090 542. Sarà disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14 e il martedì e il giovedì anche il pomeriggio, dalle 15 alle 17.30.

A questo si aggiungono tutti gli altri numeri già disponibili.

È garantito così il prosieguo dell’ascolto delle persone in difficoltà tramite telefono ed email. Il segretariato sociale attraverso le assistenti sociali darà sostegno e orientamento su come cercare di risolvere i vari problemi. Per fare degli esempi è possibile chiedere un pacco viveri, oppure un sostegno economico, oppure avere chiarezza su una procedura avviata o da avviare o consulenze su problematiche relazionali. Se necessario possono è possibile anche parlare con uno psicologo o attivare una mediazione cultuale o linguistica.

Per problemi sanitari invece sarà necessario rivolgersi ai numeri messi a disposizione dalla Asl di Latina.