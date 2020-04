Covid Latina, i carabinieri donano generi alimentari alle famiglie in difficoltà

I carabinieri del comando provinciale di Latina hanno offerto il loro contributo volontario per acquistare generi alimentari di prima necessità per i più bisognosi.

Tanti gesti ed iniziative di solidarietà sono state messe in campo in questo periodo di emergenza coronavirus per non lasciare indietro nessuno e a donare supporto a chi è maggiormente in difficoltà. Tra queste anche quella degli uomini dell’Arma di Latina.

L’iniziativa benefica, particolarmente significativa in questo momento storico, è stata svolta grazie al supporto del personale della protezione civile di Latina – sezione Anc (Associazione nazionale carabinieri), che generosamente sta svolgendo un’ opera meritoria in favore della popolazione, restando fedele agli immutabili ideali della benemerita.