Covid Latina, la Provincia liquida fatture per 3 mln e mezzo a imprese e professionisti

Il lavoro alla Provincia di Latina non si è mai fermato. Nonostante le difficoltà dovute al coronavirus ci si è sono occupati soprattutto della liquidazione delle fatture ad aziende e singoli creditori. Il settore Servizi finanziari dell’ente di via Costa dal 20 marzo scorso ad oggi ha provveduto a pagare complessivamente 98 fatture per un ammontare totale di 3 milioni e 497mila euro, cifra destinata a imprese e professionisti esterni che hanno fornito le loro prestazioni.

Si tratta di forniture di materiali e lavori pubblici relativi a interventi su scuole e strade di competenza della Provincia i cui importi sono stati liquidati alle imprese creditrici oltre che di parcelle per progettazioni e consulenze di professionisti e studi tecnici. I mandati sono stati pagati con maggiore celerità rispetto al passato proprio per evitare ai destinatari attese più lunghe del dovuto.

“Abbiamo accelerato il pagamento delle fatture – ha spiega il presidente della Provincia Carlo Medici – nella consapevolezza che stiamo vivendo un momento di particolare difficoltà, anche economica, che pesa sulle aziende, sugli imprenditori e sui professionisti. Da parte nostra vogliamo evitare ritardi per non aggravare la situazione dei soggetti che hanno effettuato lavori o prestazioni per l’ente. Questo è l’impegno dei nostri uffici – ha concluso Medici – affinché nessuno resti indietro”.