Covid Latina: si può tornare al mare, ma non a prendere il sole

Si potrà tornare al mare, ma non a prendere il sole. Lo aveva spiegato ieri il Corriere della Sera interpretando quando detto da Giuseppe Conte durante la conferenza stampa e ieri sera lo ha ribadito anche il sindaco di Latina, Damiano Coletta.

Dal 4 maggio si potrà fare attività fisica anche lontano da casa, ma raggiungendo il lungomare in bicicletta, almeno così dice il quotidiano nazionale, perché appunto attività motoria.

Si potrà fare il bagno nel proprio comune di residenza, ma non prendere il sole. Resta il dubbio sulla possibilità di asciugarsi dopo il bagno. Ironia a parte anche solo fare una passeggiata al mare può in questo momento rappresentare uno svago e migliorare l’umore dopo quasi 2 mesi di isolamento in casa.

Anche i parchi saranno riaperti sempre con la regola di evitare assembramenti. Il primo cittadino annuncia controlli ancora più stretti per evitare nuovi contagi.

Una possibilità da apprezzare, ma che non deve diventare in questo momento una scusa per rompere le righe. Purtroppo ancora i morti sono molti in Italia in questi giorni e riguardano persone che si sono ammalate due o tre settimane fa, quando la chiusura era totale. Non bisogna quindi abbassare la guardia, ma comportarsi con grande responsabilità.

Uscire, fare attività, respirare, godere delle belle giornate che arriveranno, cercando in tutti i modi di evitare assembramenti, mantenendo le distanze di almeno un metro, utilizzando nei luoghi pubblici e con maggiore affluenza le mascherine e i guanti come raccomandato.

Dobbiamo convivere con un virus subdolo e continuare a vivere senza avere paura, ma adottando le precauzioni possibili per evitare un nuovo picco di contagi.

Sembrava che gli altri Stati europei stessero pensando di aprire prima di noi le scuole e le attività commerciali, ma hanno dovuto fare un passo indietro davanti alle previsioni di contagi degli esperti ad una riapertura frettolosa. Dobbiamo ancora proteggerci l’uno con l’altro.