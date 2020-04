Covid Latina, spaccia lanciando la droga dalla finestra: 30enne arrestato

Spacciava dalla finestra per non incorrere nelle sanzioni per violazione dei decreti contro la diffusione del Coronavirus.

Ieri, 3 aprile, gli uomini della sezione antidroga della squadra Mobile di Latina, hanno arrestato un 30enne di Latina, già noto alle forze dell’ordine. I poliziotti hanno effettuato un servizio di appostamento in una via periferica del capoluogo pontino, seguendo i movimenti intorno ad un appartamento dove erano state segnalate presenze sospette di persone.

Di lì a poco giungeva un’autovettura con a bordo due uomini e dopo qualche minuto, da una delle finestre della casa veniva lanciato in strada un involucro, immediatamente raccolto ed occultato in tasca da uno dei due soggetti in attesa.

Quest’ultimo, probabilmente abituato a questo sistema, prima di allontanarsi ha lasciato all’interno della cassetta postale alcune banconote. A quel punto gli uomini della Squadra Mobile hanno fermato l’auto e controllato l’acquirente, che aveva ancora l’involucro lanciato in strada poco prima: una pallina contenente cocaina, per un peso di 2 grammi.

All’interno dell’appartamento sono stati trovati ulteriori involucri, per un peso complessivo di 10 grammi, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il taglio ed il confezionamento delle singole dosi. L’arrestato aveva messo a punto lo stratagemma per continuare a spacciare droga ai suoi clienti abituali fidelizzati, senza incorrere nei serrati controlli disposti in strada a seguito delle restrizioni di movimento.