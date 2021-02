LATINA – Puntualissimi ed emozionati, attendevano questo giorno come liberazione dalle paure portate dentro da un anno a questa parte. Sono i primi 270 over 80 che di buona lena di sono presentati nei cinque punti (hub) in provincia allestiti dalla ASL per la somministrazione dei vaccini anti Covid.

Una risposta uguale in tutti i centri accreditati nel territorio pontino: Latina, Aprilia, Fondi, Formia e Priverno. Abbiano sentito gli anziani vaccinati, che sono entrati nel sistema operativo della ASL poco prima delle 12 del primo febbraio, data e orario di inizio delle prenotazioni. E non a caso il sistema è andata in sovraccarico dopo pochi minuti.

Racconti

All’ uscita dalla tensostruttura davanti al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, incontriamo Attilio ed Anna, marito e moglie. Escono a braccetto, immagine tenerissima: “Non ho ha avuto paura e poi i medici sono stati bravissimi” dice lei, “Io nemmeno e tanto è una cosa che si deve fare” ha detto lui.

Poi c’è Lorenzo, che attende il padre Michele, medico in pensione, che al Goretti era in servizio presso il centro trasfusionale. Lorenzo è salito da Catania, dove lavora come biologo, solo per seguire il papà, il quale racconta: “Mi sono prenotato da solo il vaccino, sono abituato ad utilizzare il pc, ho i miei figli lontani per lavoro, quindi li sento attraverso i social”.

Poi sentiamo gli infermieri addetti alle vaccinazioni, Florenza Ruggeri e Silvio Marcelli. “Sono stati tutti molto coraggiosi e pazienti. Siamo molto contenti di come è andato il primo giorno”.

All’ ingresso agli anziani viene misurata la temperatura, poi al triage vengono espletate le formalità burocratiche per il consenso e si fa l’anamnesi. A quel punto viene inoculato il vaccino e si rimane in attesa per circa 15 minuti, prima di salutare e andare via. Dopo 21 giorni il secondo vaccino di richiamo (28 per Moderna).Con 2.25 ml di principio attivo del vaccino Pfizer, vengono ricostituite con soluzione fisiologica sei dosi da 0,3 ml.

“Nell’ attesa qualcuno leggeva il giornale o ascoltava la musica al telefonino” ci dice un altro sanitario sorridendo e scoppia a ridere perché: “Alcune signore si sono presentati molto eleganti all’ appuntamento, ci tenevano tantissimo”.

Numeri

Ad oggi le prenotazioni arrivano fino a metà maggio, la disponibilità di vaccini dovrebbe coprire tutto il mese. Si sono prenotati 20 mila anziani sui quasi 40 mila over 80 in provincia. A breve saranno vaccinati anche 400 anziani a domicilio. Sono stati sottoposti a vaccino già chi è ricoverato negli ospedali o nelle RSA. Obbiettivo è raggiungere la percentuale più alta possibile di ultraottantenni.

“Se aumentano le forniture – dice Loreto Bevilacqua, responsabile vaccinazioni ASL Latina – possiamo aumentare i punti vaccino sino a dodici (aggiungendo i centri di Cori, Sezze, Latina Scalo, Sabaudia, Terracina, Gaeta, Minturno), dedicando anche una giornata agli over 80 di Ponza e Ventotene. Possiamo arrivare a 900 vaccini al giorno, rispetto agli attuali 270, ma non dipende da noi”.