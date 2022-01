Il nuovo bollettino diffuso dall’ASL di Latina mette a referto 1.498 nuovi casi di contagio, non si registrano decessi.

Dei 33 comuni pontini, solo Roccasecca dei Volsci è esente da nuovi casi di contagio. Un dato che dimostra come la curva della diffusione del Covid non accenna ad arrestarsi. In testa il capoluogo pontino seguito da Aprilia e Terracina.

Sono invece 302 le nuove guarigioni e 3 i ricoverati nelle ultime 24 ore.

La campagna vaccinale avanza con 6.528 somministrazioni nell’ultima giornata trascorsa, tra le quali 556 prime dosi, 920 seconde dosi e 5.052 terze dosi.

Di seguito il dettaglio dei comuni interessati dai nuovi contagi SARS COVID-19: bollettino del 18/01/2022: