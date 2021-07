Covid, tornano numeri alti. Green pass e vaccini, boom di prenotazioni

Aumento esponenziale dei contagi da Covid in provincia di Latina. Sono ben 84 i nuovi casi, che coinvolgono 20 dei 33 comuni pontini. Nota di consolazione, non si registra alcun decesso. E’ Latina ha registrare il numero più alto di casi, sono 15. Seguono i comuni di Formia (13), Gaeta e Sezze (8), Aprilia e Terracina (7), Sabaudia (6), Fondi e Minturno (3), con 2 casi a testa Itri, Monte San Biagio e Sermoneta. Un caso ciascuno nei comuni di Cisterna, Cori, Lenola, Maenza, Ponza, San Felice Circeo, Sperlonga e Ventotene.

I guariti risultano 31, i ricoveri 8 di cui 4 giovani.

Nelle ultime 24 ore somministrate 5635 dosi di vaccino, mentre nel Lazio è stata toccata quasi quota 6.5 milioni con oltre il 60% della popolazione adulta che ha completato il ciclo vaccinale. L’ effetto “Green Pass” ha scatenato la corsa al vaccino. Il portale della Regione Lazio è andato per qualche minuto in tilt dopo 38 mila prenotazioni in pochissime ore.