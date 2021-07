Covid, vaccini: più di 5,4 milioni di dosi somministrate nel Lazio

Ormai circa il 43% di popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale, nel frattempo tutti i parametri sono in calo, si continua a registrare trend positivo: zero decessi nelle province, 2 a Roma.

L’Operazione Delta è in corso, con l’Open Night Santo Spirito sono stati eseguiti circa 1000 vaccini Janssen, tutto si è svolto con grande partecipazione, in sicurezza e nel rispetto di tutte le regole sanitarie.

Gli appuntamenti proseguono, il programma è in continuo aggiornamento, al momento queste sono le date:

Asl Latina, vaccinazione dalle 08:30 alle 16:00 nei giorni: