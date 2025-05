Creano caos sugli spalti: arrivano tre giocatori “daspati”

Sono stati notificati nei giorni scorsi tre provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) emessi dal Questore di Latina, a seguito degli episodi avvenuti durante la partita di Prima Categoria tra Gaeta Don Bosco e ASD Nuova Sant’Angelo, disputata a Gaeta lo scorso marzo.

I destinatari del provvedimento sono due giocatori della squadra ospite e uno della squadra di casa, tutti presenti in tribuna in quanto infortunati e non convocati per la partita. Durante l’incontro, i tre si sono resi protagonisti di episodi violenti e di minacce rivolte sia ai giocatori avversari sia ai tifosi della squadra rivale. Solo l’intervento tempestivo degli agenti del Commissariato di Gaeta ha evitato conseguenze peggiori.

Le indagini, supportate anche dalla visione dei video registrati dagli agenti, hanno permesso di ricostruire con precisione i fatti e le condotte dei responsabili, portando così all’emissione dei provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive da parte del Questore di Latina.

I provvedimenti, della durata di un anno, vietano ai destinatari l’accesso a tutte le competizioni calcistiche sia in Italia che nei Paesi dell’Unione Europea, con la sola eccezione delle partite in cui dovessero essere regolarmente convocati dalla propria squadra di appartenenza