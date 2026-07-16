Cresce la febbre per Sal Da Vinci a Sabaudia: Arena del Mare verso il sold out

Un mese esatto e sarà il tempo di Sal Da Vinci a Sabaudia, unica tappa pontina del vincitore uscente di Sanremo 2026. Con “Per sempre sì“, “Rossetto e caffè” e tante altre canzoni, il cantautore napoletano è pronto ad infiammare il cuore dell’Arena del Mare BCC, sempre più verso il sold out.

Nemmeno un centinaio i posti rimasti per poter assistere allo spettacolo, con la possibilità, poi, di vedere tantissimi ospiti che il performer potrebbe scegliere di portare. Tantissime le collaborazioni da lui strette in passato, con autori del calibro di Renato Zero, Michele Zarrillo, Serena Brancale… e chissà che alcuni di loro non saliranno proprio sul palco dell’arena il 18 agosto prossimo.

Il palinsesto dell’Arena del Mare, oltre a Sal, vedrà poi un susseguirsi di artisti nel giro di pochi giorni, che renderanno l’ultimo mese dell’estate pontina dal sapore meno amaro: ci saranno Fiorella Mannoia, Enrico Brignano, Vincenzo Salemme e Max Angioni, senza dimenticare gli altri spettacoli che andranno in scena sempre nel mese di agosto.