Cresce l’attesa per la Maratona Maga Circe, meno quindici giorni allo start

Mancano ufficialmente quindici giorni allo start ufficiale della Legea Maratona Maga Circe, che si svolgerà a Sabaudia e San Felice Circeo il prossimo 4 febbraio 2024 e che, dopo la decisione del Consiglio Federale della Fidal, assegnerà quest’anno il titolo di Campione Italiano Individuale Assoluto di Maratona.

Oltre 1200 i runners già iscritti in gara per l’appuntamento sulla triplice distanza: 10 km, 28 km e naturalmente la 42,195 Fidal. Tanti gli atleti forti a caccia del titolo e ci si dovrà affrettare ad aggiudicarsi gli ultimi pettorali viste le iscrizioni a numero chiuso. La competizione ha visto stringere la preziosa collaborazione con il noto marchio di abbigliamento sportivo italiano Legea, il quale per questa quarta edizione è diventato Title Sponsor dell’evento nazionale organizzato dall’associazione pontina “In Corsa Libera”. L’evento ha inoltre stretto collaborazione con il Main Partner Oasi di Kufra, con i Gold partner Cantina Villa Gianna, Icar, Apollon, Baratta, Conad, con il Silver partner Biolatina, con i Bronze partner Cosmari, Pensieri e Parole, LiteoTech, Mammut e con il supporto di Città Sport e Cultura. Displayed Clothing è sponsor tecnico delle maglie ufficiali, mentre i media partner della gara sono il gruppo Mondo Radio, Radio Immagine, Radio Luna, Radio Latina, Latina Quotidiano e LatinaCorriere.it.

“La Maratona Maga Circe si fa promotrice di sport, cultura e turismo, offrendo un palcoscenico naturale unico nel suo genere che rende le località di gara delle mete ambite – commenta il presidente della Asd In Corsa Libera Davide Fioriello – Puntiamo sulla grande bellezza del territorio che abbiamo omaggiato anche quest’anno con la maglia ufficiale e con la nostra medaglia cartolina che come ogni edizione è un vero e proprio scorcio paesaggistico. Il riconoscimento come tappa di attribuzione del titolo di Campione Italiano Individuale Assoluto di Maratona, non fa che confermare le speranze riposte in questa manifestazione. Quest’anno ci stiamo impegnando al massimo per migliorare sempre di più qualitativamente ed innalzando le prestazioni ed i servizi offerti. Ringrazio come sempre i direttori tecnici Antonello Cipullo e Sergio Zonzin, le amministrazioni comunali, le istituzioni e tutti i partner che come me stanno credendo in questo ambizioso progetto”.

L’evento è patrocinato dal Ministro dello Sport e i Giovani, Sport e Salute, Coni Nazionale, Regione Lazio, Fidal, Opes, Provincia di Latina, Comune di Sabaudia, Comune di San Felice Circeo ed è inserito nel calendario nazionale FIDAL come tappa Bronze con percorso omologato ed inserito nel World Athletics Global Calendar.

“Siamo felici di aver assegnato alla Maratona Maga Circe il Campionato italiano dei 42,195 km – le parole del presidente della FIDAL Stefano Mei -. La capacità organizzativa mostrata in questi anni dall’associazione “In Corsa Libera” guidata dal presidente Davide Fioriello, insieme al sostegno dei partner e delle istituzioni che hanno sposato il progetto, permetterà all’evento di essere all’altezza di questa sfida, sicuramente impegnativa ma avvincente. Siamo certi che la manifestazione potrà beneficiare di questa esperienza tricolore per le prossime stagioni, aumentando ulteriormente i propri orizzonti. La straordinaria bellezza dei luoghi attraversati, nel litorale pontino tra Sabaudia e San Felice Circeo, è la garanzia di un’edizione che regalerà spettacolo: a tutti i partecipanti, qualunque sia il loro obiettivo, auguro di poter godere di una giornata indimenticabile”.

Partenze differite per questa quarta edizione, infatti al via le due distanze “lunghe” dal porto di San Felice Circeo, alle pendici del suggestivo monte del Circeo, proseguendo lungo la costa marittima affiancando il mare, le dune, Torre Paola, fino ad arrivare alla Piazza del Comune di Sabaudia. Mentre per la distanza “corta” e la new entry “Family Walk” di 2 km, partenza e arrivo da Piazza del Comune a Sabaudia. Quest’ultima sarà gratuita e aperta a tutti, anche agli amici a quattro zampe. Per gli atleti della 42.195 km e 28 km è attivo il servizio gratuito navette di spola da Sabaudia a San Felice Circeo sia per l’andata che per il ritorno. Inoltre vi sarà il servizio di trasporto pre e post gara per la stazione, che avverrà esclusivamente su prenotazione alla mail maratonamagacirce@gmail.com entro il 31 gennaio 2024.

Ricordiamo che quest’anno a partire dal 2 febbraio, sarà allestito un Expo dedicato in Piazza del Comune a Sabaudia, che sarà sede di incontri, presentazioni, esibizioni, talk show, oltre che la zona di ritiro pettorali. Qui sarà anche presente il baby parking gratuito con personale qualificato per tutto il tempo della gara che intratterrà i bambini e che consentirà ai genitori di correre in spensieratezza. Confermati anche quest’anno il servizio docce post gara gratuito presso il Palazzetto dello Sport di Sabaudia “Antonio Vitaletti” in viale Conte Verde, il servizio deposito bagagli per gli atleti partecipanti alla 42.195 km ed alla 28 km. Non solo sport, ma anche tante attività collaterali, alla scoperta dei magnifici luoghi che contornano lo scenario delle gare e che animeranno i giorni pre gara con un fitto calendario eventi grazie alla collaborazione con realtà locali tra cui: La Filibusta Pontina, Meraviglia Aps, Istituto Pangea ETS, Proloco San Felice Circeo, Fondazione Marcello Zei Onlus e Vegan Power Team.

Sarà possibile iscriversi alla Maratona Maga Circe – Campionato Italiano Individuale Assoluto di Maratona tramite il sito di Endu entro e non oltre il 31 gennaio 2024. Per non perdere tutte le novità legate alla Maratona Maga Circe e gli eventi collaterali in programma nei giorni antecedenti la gara, seguire i canali facebook ed instagram ed il sito maratonamagacirce.it.