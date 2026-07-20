Criminalità giovanile: nel pontino 721 identificati, 2 arresti e 23 denunce

Sono 721 le persone identificate, 2 gli arresti eseguiti e 23 i soggetti complessivamente deferiti all’autorità giudiziaria. Questo il bilancio ufficiale delle attività condotte dalla Polizia di Stato in provincia di Latina, nell’ambito della maxi operazione nazionale contro la criminalità giovanile e la devianza nelle aree della movida. I controlli straordinari, supportati dalle unità cinofile, si sono concentrati nei comuni di Cisterna, Fondi, Gaeta e Terracina, passando al setaccio centri storici, litorale e luoghi di aggregazione.

Tra i soggetti controllati figurano 227 minorenni e 494 maggiorenni. Gli agenti hanno inoltre individuato 5 minori stranieri non in regola sul territorio nazionale, ispezionato 18 esercizi commerciali ed eseguito 211 controlli a persone sottoposte ai domiciliari. Nel corso delle 12 perquisizioni effettuate sono stati sequestrati circa 35 grammi di hashish, in gran parte già suddivisi in 26 dosi, oltre a piccoli quantitativi di cocaina e cannabis, un veicolo e una pistola a tamburo priva del tappo rosso. A Fondi due giovani sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di droga.

Sul fronte della cronaca spiccano gli interventi a Gaeta, dove i poliziotti hanno denunciato quattro persone per una violenta rissa in un locale finita a bottigliate, per le quali è stato proposto anche il Daspo urbano. Sempre a Gaeta, un giovane maggiorenne è stato arrestato e una minorenne denunciata per reati predatori e truffe ai danni di persone vulnerabili. I provvedimenti totali della Questura contano 11 denunce per maggiorenni, 12 per minorenni e diversi ammonimenti del Questore, mentre a Terracina proseguono le indagini per identificare le autrici di un’aggressione avvenuta in Piazza Garibaldi.