Criminalità, PD: “Il Comune si assuma le proprie responsabilità”

La recente escalation di violenza nel quartiere Santa Rita torna a far discutere la politica cittadina. Gli scontri tra bande per il controllo dello spaccio, le esplosioni di ordigni e le minacce rivolte persino alle Forze dell’Ordine hanno scosso la comunità e imposto una reazione immediata delle istituzioni.

Il Partito Democratico, attraverso una nota, ha espresso preoccupazione per la situazione, parlando di “uno sfregio alla città” e chiedendo un impegno concreto da parte dell’amministrazione comunale. “Non bastano dichiarazioni d’intenti – si legge – il Comune deve diventare parte attiva del contrasto alla criminalità e promotore di una vera cultura della sicurezza”.

Il PD, che ribadisce il sostegno a Magistratura e Forze dell’Ordine, invoca un piano straordinario per rafforzare la Polizia Municipale, oggi ridotta al 20% dell’organico previsto, con un servizio attivo 24 ore su 24 nei quartieri, nei borghi, nei parchi e sulle strade. Accanto al presidio fisico, i Dem chiedono investimenti su illuminazione pubblica, videosorveglianza, campagne di sensibilizzazione e progetti di educazione alla legalità nelle scuole e nelle università.

La proposta comprende anche la nomina di un responsabile comunale per la sicurezza e l’istituzione di una Consulta cittadina, capace di mettere insieme competenze professionali e mondo del volontariato per affiancare l’azione amministrativa.

“Latina non può piegarsi alla violenza – conclude la nota – solo con repressione, prevenzione e partecipazione sarà possibile restituire ai cittadini il diritto a vivere in sicurezza”.