Crisi Abc, Commissione congiunta mai convocata: l’opposizione scrive al Prefetto

Le forze di opposizione del Comune di Latina hanno deciso di scrivere al Prefetto Vittoria Ciaramella, segnalando una situazione che considerano molto grave per la democrazia locale. In un esposto, i gruppi consiliari di Lbc, PD, M5S e Per Latina 2032 hanno evidenziato come siano state violate alcune prerogative fondamentali dei consiglieri di minoranza.

Il motivo principale della denuncia riguarda la mancata convocazione di una importante commissione consiliare congiunta Bilancio-Ambiente, dedicata all’Azienda Speciale ABC e al servizio di igiene urbana. Questa riunione, come stabilito in conferenza capigruppo il 2 luglio scorso, avrebbe dovuto svolgersi oggi, venerdì 11 luglio, alla presenza di membri del CdA, del Collegio dei Revisori e di figure tecniche e politiche coinvolte.

Tuttavia, questa convocazione non si è mai concretizzata. Secondo quanto spiegano i gruppi di opposizione, il presidente del Consiglio comunale, Raimondo Tiero, avrebbe unilateralmente revocato la convocazione di tali soggetti, impedendo così un confronto completo e trasparente. La decisione di non invitare le figure coinvolte è stata presa nonostante in conferenza capigruppo fosse stato stabilito di riconvocare tutte le parti in una seduta congiunta delle commissioni competenti, prevista per l’11 luglio, che però non è mai stata calendarizzata.

Dichiarazioni dei gruppi di opposizione:

“Il presidente del Consiglio comunale, Raimondo Tiero – spiegano i gruppi firmatari – ha unilateralmente revocato la convocazione di tali soggetti, impedendo così un confronto pieno e compiuto in quanto correttamente informato. In conferenza dei capigruppo fu stabilito di riconvocare tutte le figure richieste in un’apposita seduta congiunta delle commissioni competenti da tenersi l’11 luglio. Ma ad oggi tale seduta non è mai stata calendarizzata”.

L’esposto ricorda anche come, già dal 5 giugno, fosse stata presentata una richiesta urgente di convocazione del consiglio comunale monotematico su ABC, accompagnata da un ordine del giorno in dieci punti, con particolare attenzione alle criticità gestionali e finanziarie dell’azienda speciale. Le opposizioni definiscono questa situazione come “grave” e come motivo di immobilismo, con ripercussioni negative sui servizi di igiene urbana e sulla stabilità dei conti dell’Ente.

La critica di Noi Moderati

Anche Noi Moderati si è unito alla critica, inviando una nota alla sindaca Celentano, al presidente del Consiglio e ai capigruppo della maggioranza. In questa nota, il gruppo di maggioranza ha espresso contrarietà alla mancata convocazione della commissione congiunta, sottolineando di non essere stati informati dell’annullamento e criticando il fatto che questa scelta contravvenga alle norme di convivenza politica, impedendo un confronto trasparente su temi così delicati.nnLe opposizioni concludono affermando che questa non è una situazione isolata, ma che si inserisce in un atteggiamento ormai sistematico da parte della maggioranza, che tende a svilire il ruolo del Consiglio comunale, considerandolo più come un organo di ratifica che come un vero e proprio spazio di confronto e controllo.