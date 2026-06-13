Crisi aziendali, l’assessore Calvi convoca i tavoli per Koch-Glitsch e Fiorucci

Crisi aziendali, l’assessore pontino regionale al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica, Alessandro Calvi, ha convocato per mercoledì 17 e per giovedì 18 giugno, i rappresentanti sindacali e i vertici aziendali per affrontare rispettivamente le vertenze in atto riguardanti l’azienda Koch-Glitsch/KES Italy di Aprilia e l’azienda “Cesare Fiorucci” di Santa Palomba.

“Si tratta – spiega l’assessore pontino Alessandro Calvi – di due ferite che si sono aperte sui nostri territori e purtroppo non sono le uniche. Come Regione Lazio siamo al fianco dei lavoratori e dei territori. Per noi non esistono vertenze di serie A e di serie B. Ogni crisi aziendale, indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa, e del numero di lavoratori interessati, racchiude complessità profonde che coinvolgono il futuro di intere famiglie. Anche un solo lavoratore a rischio licenziamento, anche una sola azienda in difficoltà trova e troverà, così come le relative rappresentanze sindacali, in questo assessorato le porte aperte”.

Per quanto concerne l’azienda Cesare Fiorucci di Santa Palomba, la Regione Lazio ha seguito con attenzione, sin dal primo incontro svolto il 18 gennaio 2024, la vertenza. L’offerta messa in campo da Fiorucci era basata su un incentivo economico all’esodo e sull’attivazione di un servizio di outplacement. Misure che, evidentemente non hanno scongiurato i licenziamenti, considerato che oggi sono a rischio 18 persone operanti nello stabilimento. In merito alla situazione della Koch-Glitsch/KES Italy di Aprilia, multinazionale che si occupa di macchinari ed attrezzatura per l’industria chimica. è stata annunciata una procedura di licenziamento collettivo che riguarda circa 100 dipendenti in Italia, di cui ben 64 nello stabilimento di Aprilia.

“In entrambi i casi siamo di fronte a situazioni complesse su cui come Regione effettueremo tutti gli approfondimenti necessari – conclude Calvi – per trovare gli strumenti migliori e più adeguati per sostenere i lavoratori e contrastare l’impoverimento dell’economia di territori importante e di settori chiave per il Lazio. Le soluzioni si trovano quando si utilizzano prontezza e pragmatismo. La Regione Lazio, il presidente Rocca, tutta la giunta ci sono, puntiamo sui risultati, non sui proclami”.