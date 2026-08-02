Crisi del commercio, incontro tra Confesercenti Latina e Bellucci

Importante momento di confronto presso la sede provinciale di Confesercenti Latina, che ha ospitato il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’On. Maria Teresa Bellucci.

L’incontro si è focalizzato sulle sfide cruciali che il tessuto produttivo ed economico del territorio sta affrontando, mettendo al centro le esigenze delle piccole e medie imprese, del commercio di prossimità e del terzo settore.

A fare gli onori di casa sono stati il presidente provinciale di Confesercenti Latina, Massimo Ceccarini, e il coordinatore provinciale Ivan Simeone, insieme alla dirigenza dell’associazione, a numerosi imprenditori e agli operatori economici locali.

Durante la riunione, i vertici di Confesercenti Latina hanno illustrato le iniziative concrete messe in campo a sostegno delle partite IVA locali, ribadendo l’obiettivo di consolidare una vera e propria “Comunità di imprenditori”.

Non sono mancate le segnalazioni relative al momento di sofferenza che sta attraversando il commercio di vicinato. A questo proposito, il vice ministro è stato informato sulle battaglie dell’associazione, tra cui la proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti nazionale per la salvaguardia dei negozi sotto casa. Tra i temi caldi affrontati:

Semplificazione amministrativa per snellire i processi burocratici.

Incentivi e finanziamenti dedicati alla crescita e alla competitività delle PMI.

Politiche attive del lavoro per stimolare la nuova occupazione.

Ampio spazio è stato riservato al legame tra sviluppo economico e politiche sociali. Si è discusso di come l’inclusione lavorativa e il sostegno alle famiglie possano diventare un volano per la crescita locale, rafforzando la sinergia tra istituzioni, imprese, associazioni di categoria e terzo settore — un ambito su cui Confesercenti Latina è già attiva con differenti progetti.

“Ringrazio gli imprenditori e gli operatori economici per il lavoro quotidiano a sostegno dell’economia e del tessuto sociale della provincia,” ha dichiarato l’On. Maria Teresa Bellucci, confermando l’impegno del Governo nell’ambito delle politiche del lavoro e illustrando i provvedimenti in atto per supportare il settore produttivo.

L’incontro si è concluso in un clima di dialogo costruttivo, ponendo le basi per una collaborazione sempre più stretta tra il Governo e le rappresentanze datoriali del territorio pontino.