Crisi maggioranza su ABC, a Roma il vertice che rinsalda il centrodestra

Ieri pomeriggio si è tenuto a Roma un incontro politico, con i vertici regionali dei partiti a sostegno dell’amministrazione comunale di Latina, a seguito del consiglio comunale disertato anche da parte della maggioranza che ha aperto una crisi di governo sul caso ABC. Crisi che sembra ormai essere superata.

Questa la nota ufficiale diramata oggi

“La riunione è stata organizzata da Paolo Trancassini, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. Presenti il sindaco di Latina Matilde Celentano, insieme al presidente del Consiglio comunale Raimondo Tiero, per la Lega Davide Bordoni e Giovanna Miele, per Forza Italia Giuseppe Di Rubbo, delegato dal senatore Claudio Fazzone e per Noi Moderati Marco De Stefano. Al vertice hanno preso parte anche il referente dell’Udc Roberto Riccardi e Fabrizio Molina della Lista Rocca.

E’ stato un incontro molto pacato e costruttivo in cui ciascuno ha avuto modo di esporre le proprie considerazioni relativamente alle questioni che riguardano l’azienda speciale Abc. Ognuno ha ascoltato le ragioni dell’altro, con l’obiettivo di trovare la sintesi per la migliore soluzione, a tal fine si continuerà a lavorare per superare le divergenze e a tal proposito ulteriori confronti saranno utili ad approffondire le diverse visioni emerse rispetto alle gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti Partendo ovviamente dall’ analisi e dallo studio di tutte le fattispecie giuridiche previste dalla normativa vigente, con il comune obiettivo di vagliare la scelta politica migliore per far fronte alle criticità attuali in cui versa ABC,.

Il proposito è quello di andare avanti più forti di prima, coesi e compatti per il bene della città, portando avanti un confronto con tutte le forze politiche sulle questioni cruciali.

Nell’ottica di favorire una maggiore condivisione e partecipazione di tutte le parti politico/amministrative coinvolte, si è convenuto di promuovere un confronto di tutta la maggioranza di Centrodestra del Comune di Latina a livello locale”.