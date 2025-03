Crisi Recoma, Confail: “Grave comportamento dei vertici aziendali”

Si acuisce la crisi della Re.Co.Ma. di Sermoneta Scalo, con la spaccatura tra lavoratori e proprietà ormai sempre più ampia. A sottolinearlo un comunicato diramato oggi dalla Confail di Latina, che denuncia… ” il grave comportamento dei vertici aziendali della Recoma di Sermoneta Scalo. Nonostante l’impegno e la dedizione alla ricerca di soluzioni per salvare il lavoro dei dipendenti, la vicenda si sta delineando come drammatica. Le spettanze dei lavoratori non vengono liquidate, non ci sono risposte affidabili e la condizione economica delle maestranze è problematica senza sbocchi a breve termine. Continua lo stato di agitazione e temiamo che il destino di queste persone sia irrimediabilmente segnato al negativo. Chiediamo l’interessamento di tutte le parti in causa per un cambio di gestione. È preoccupante che non sia stato ancora presentato il nuovo piano industriale annunciato come risolutivo, temendo che vi siano volontà di estinguere la storia dell’azienda e dei suoi lavoratori. Noi non cediamo, siamo presenti e pronti ad ogni azione per garantire e tutelare la sorte di queste persone che non meritano tale trattamento”.