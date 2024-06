Cristian Nardecchia tenta l’impresa: attraversare il Mediterraneo in acqua bike

Alla veneranda soglia dei 40 anni, Cristian Nardecchia è pronto a sfidare se stesso e il Mediterraneo con una nuova impresa straordinaria. Dall’8 luglio, il ciclista di Sezze, noto per le sue imprese da record, tenterà di attraversare in acqua bike la tratta che va da Bastia in Corsica fino a Latina. Questa sfida, che copre quasi 200 miglia marine (circa 370 chilometri), dovrebbe essere completata in circa 55 ore, mantenendo una velocità di oltre 6 km/h.

Nardecchia utilizzerà una speciale bici d’acqua, progettata dall’azienda spagnola Red Shark, per affrontare questa avventura. Il veicolo, realizzato in plastica e carbonio, è dotato di pedali collegati a una ventola per garantire il movimento anche in condizioni di mare mosso.

L’impresa sarà supportata da due imbarcazioni, una da 18 metri e una più piccola, che accompagneranno Nardecchia lungo il percorso. La traversata sarà seguita in streaming e monitorata dai giudici del World Official Record, assicurando la validità del tentativo.

Non è la prima volta che Nardecchia si cimenta in imprese eccezionali. Nel 2016 ha vinto la Maratona delle Dolomiti, e nel settembre 2021 ha stabilito un primato mondiale di dislivello, percorrendo 18.075 metri in 22 ore, 17 minuti e 56 secondi a Sezze. Nel giugno 2022, ha scalato il Passo Giau nelle Dolomiti in 31 minuti e 40 secondi, battendo il tempo del vincitore del Giro d’Italia 2021, Egan Bernal.

Cristian Nardecchia, insieme al suo team e al supporto della comunità di Sezze, è pronto a ridefinire ancora una volta l’impossibile, spingendo i limiti umani e tecnologici con la sua nuova sfida sul Mediterraneo.