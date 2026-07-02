“Criticità” nel bando del Francioni, il Latina pronto a ricorrere in giudizio

La società del Latina Calcio 1932 non ha partecipato al bando di gara indetto dal Comune per la concessione ventennale della gestione dello stadio comunale Domenico Francioni. La decisione è maturata “in ragione di diverse criticità rilevate nella strutturazione del bando, e poste all’attenzione del Comune di Latina, prima della scadenza ufficiale fissata per lo scorso 29 giugno”. Per questo motivo, la società: “Ha ritenuto di non partecipare alla gara medesima, contestualmente richiedendo la sospensione in autotutela della intera procedura amministrativa”.

La scelta è stata intrapresa “nella consapevolezza di aver operato unicamente per vedere riconosciuta quella trasparenza e correttezza amministrativa che deve informare tutti gli atti dell’Ente comunale”. Il club nerazzurro ha inoltre reso noto che “tutelerà in ogni competente sede i diritti ed interessi legittimi de Latina Calcio 1932 srl, anche e soprattutto al fine di preservare il valore sociale del Sodalizio sportivo, che unisce l’intera comunità latinense”. Infine, muovendosi “nel rispetto delle regole amministrative”, la società del Latina Calcio 1932 ha precisato che “confida pertanto in una proficua e positiva definizione di ogni questione connessa all’espletamento della gara in questione”. L’obiettivo finale di questa azione è quello di “garantire a tutti i soggetti che ne abbiano interesse di potervi liberamente partecipare con regole coerenti, certe ed imparziali”.