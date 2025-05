Crolla un cornicione in via Adua a Latina, strada chiusa

Solo tanta paura per gli abitanti di via Adua a Latina, che hanno assistito alla caduta di un cornicione, piombato giù dall’ultimo piano di una palazzina.

I pezzi di cemento sono stati rallentati da una tettoia, ma sarebbe comunque potuta finire nel peggiore dei modi, visto che i calcinacci hanno terminato la propria corsa sul marciapiede adiacente al palazzo e sull’asfalto, in un momento in cui nessuno stava passando per quelle zone.

Un negoziante, come riportato anche da LatinaToday, ha immediatamente avvertito i vigili del fuoco, corsi sul posto per mettere in sicurezza l’area.