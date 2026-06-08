Cronotuscolo, trionfo di Zerrad e Collatina

Una splendida giornata di sport, partecipazione e condivisione ha animato domenica 7 giugno il territorio di Frascati in occasione della Cronotuscolo – Memorial Luca Foligni, nona prova del calendario podistico In Corsa Libera e appuntamento valido per il Circuito Castelli Romani. La manifestazione, organizzata dalla Filippide Runners Team ASD, ha richiamato circa 600 atleti, famiglie e appassionati, trasformando il Parco dell’Ombrellino e l’intera area del Tuscolo in un grande villaggio dello sport.

Cuore dell’evento è stata la gara competitiva di 10,2 chilometri, che ha visto gli atleti confrontarsi su un percorso tecnico e spettacolare, completamente chiuso al traffico. Tra tratti asfaltati e sterrati, con un dislivello positivo di 256 metri, i partecipanti hanno attraversato la suggestiva area archeologica del Tuscolo, godendo di panorami mozzafiato sui Castelli Romani e sul litorale laziale.

Nella categoria maschile, a conquistare il gradino più alto del podio è stato Mohamed Zerrad della X-Solid Sport Lab ASD, che conclude la prova in 00:40:17. Alle sue spalle Matteo Noro dell’A.S.D. Piano Ma Arriviamo, secondo con il tempo di 00:40:25, mentre il terzo gradino del podio è andato a Emanuele Bastianelli della LBM Sport Team 00:41:04.

Tra le donne, il successo è andato a Chiara Collatina dell’ASD Atletica La Sbarra, prima al traguardo in 00:47:20. Seconda posizione per Veronica Correale della X-Solid Sport Lab ASD con il tempo di 00:48:33, mentre Daniela Di Biagio dell’A.S.D. Go Running ha completato il podio femminile chiudendo in 00:48:39.

Al termine della gara si sono svolte le premiazioni che hanno celebrato i migliori assoluti e di categoria. Particolarmente sentiti i riconoscimenti riservati al primo atleta e alla prima atleta di Frascati, simbolo del forte legame tra la manifestazione e il territorio. Premi anche per le società sportive più numerose e performanti, oltre alle classifiche dedicate alla qualità e alle squadre femminili. Successo anche per le numerose iniziative collaterali che hanno arricchito il programma della Cronotuscolo 2026, contribuendo a trasformare la manifestazione in una vera festa dello sport aperta a tutte le età. Tra le attività più apprezzate c’è stata la Combinata, la prova non competitiva che ha unito corsa e ciclismo in un unico percorso immerso nel suggestivo paesaggio dei Castelli Romani. I partecipanti hanno potuto affrontare la sfida individualmente o in squadra, vivendo un’esperienza all’insegna della multidisciplina e del divertimento.

Grande partecipazione anche per la FitWalking Power Music, la camminata di circa tre chilometri accompagnata da musica ascoltata tramite cuffie wireless. Un format originale che ha consentito ai presenti di percorrere i sentieri del Tuscolo in un’atmosfera coinvolgente, tra movimento, benessere e condivisione.

Applausi, infine, per le gare promozionali dedicate ai più piccoli, che si sono cimentati nelle prove di velocità sui 60 e 80 metri. Un momento di entusiasmo e aggregazione che ha permesso a tanti bambini di avvicinarsi al mondo dell’atletica e ai valori dello sport in un contesto sicuro e festoso.

“La giornata si è svolta nel migliore dei modi, senza alcun imprevisto, e questo è sicuramente motivo di grande soddisfazione per tutta l’organizzazione – commenta Michele Gregoraci, presidente della Filippide Runners Team – Vedere così tante persone partecipare con entusiasmo, tra atleti, famiglie e appassionati, ci conferma che siamo riusciti nell’intento che ci eravamo prefissati: gettare un piccolo seme per costruire, nel tempo, un evento sempre più importante per il territorio e per il movimento podistico dei Castelli Romani.

Possiamo già annunciare che la Cronotuscolo tornerà anche il prossimo anno, sempre nel mese di giugno. L’obiettivo è continuare a migliorare e consolidare una manifestazione che ha tutte le potenzialità per diventare un appuntamento di riferimento nel panorama sportivo del Lazio. Un valore aggiunto della manifestazione – prosegue Gregoraci – è stata la partecipazione del Club Atletico Centrale Disabili di Roma, testimonianza concreta dello spirito inclusivo che desideriamo caratterizzi la Cronotuscolo.

Fondamentale anche il supporto dell’associazione delle bike, che ha garantito assistenza e collaborazione lungo tutto il percorso, contribuendo alla perfetta riuscita dell’evento. Uno degli obiettivi principali era valorizzare la “frascateità”, il forte legame con la città e mettere in risalto le bellezze del territorio tuscolano, offrendo ai partecipanti l’opportunità di correre in uno scenario unico dal punto di vista paesaggistico, storico e culturale.

Crediamo di aver centrato questo obiettivo anche attraverso iniziative simboliche come il premio riservato al primo atleta e alla prima atleta frascatana, offerto da Toyota, un riconoscimento pensato per rafforzare ulteriormente il senso di appartenenza della comunità locale alla manifestazione. Desidero ringraziare la Filippide Runners Team per l’enorme lavoro svolto.

Un grazie va anche agli sponsor, che continuano a credere in un progetto che vuole crescere anno dopo anno, mantenendo sempre al centro i valori dell’inclusione, della partecipazione e della promozione del territorio. Ma un grazie speciale va a tutti i partecipanti che con la loro spensieratezza, la loro gioia e la loro passione hanno dato il vero significato alla manifestazione.

Noi abbiamo semplicemente messo a disposizione gli strumenti e l’organizzazione per permettere loro di esprimere ciò che amano fare e senza gli atleti e senza il pubblico tutto questo non sarebbe stato possibile”.

La Cronotuscolo – Memorial Luca Foligni si conferma un appuntamento capace di coniugare agonismo, promozione del territorio e partecipazione popolare in una giornata di grande festa sportiva.