Culla della vita, l’impegno della Celentano per l’attivazione a Latina

“Ringrazio i consiglieri comunali per aver portato in consiglio comunale una mozione avente ad oggetto la ‘culla della vita’, struttura concepita appositamente per permettere di lasciare, totalmente protetti, i neonati da parte delle mamme in difficoltà nel pieno rispetto della sicurezza del bambino e della privacy di chi lo deposita”. Con queste parole il sindaco di Latina Matilde Celentano ha espresso la sua forte volontà nel voler attivare, nel capoluogo pontino, la struttura in grado di accogliere neonati con mamme in difficoltà.

“Ringrazio, anche, l’intero consiglio comunale – prosegue la Celentano – per aver colto l’importanza di una simile proposta e per averla approvata all’unanimità. Il diritto alla vita è sacro: va rispettato il diritto dei neonati, ma anche quello delle mamme alla privacy e all’anonimato in un momento di fragilità. Sono troppi i bambini abbandonati in Italia e la ‘culla della vita’ è una soluzione con sistemi di tecnologia avanzata.

Come presidente della conferenza dei Sindaci per la sanità assumo l’impegno di interfacciarmi con gli enti preposti affinché Latina possa essere la quarta città del Lazio ad avere una culla termica. Nel Lazio sono presenti già a Roma, Civitavecchia e Ferentino ed è un dovere che il capoluogo di provincia, seconda città del Lazio, si muova nella stessa direzione”.