Cultura e grandi ospiti: al via l’undicesima edizione di Lievito

Tutto pronto per l’undicesima edizione di Lievito, la rassegna culturale diffusa che trasformerà Latina in un crocevia di idee, visioni e partecipazione. Dieci giorni intensi, con un’anteprima il 24 aprile e il clou dal 25 aprile al 3 maggio, che vedranno alternarsi eccellenze locali e grandi nomi del panorama nazionale.

Il festival, che avrà come quartier generale lo storico Palazzo M, propone un cartellone di oltre 30 appuntamenti capaci di spaziare dalla divulgazione scientifica alla narrativa, fino ai grandi eventi live.

C’è grande attesa per i nomi di punta di questa edizione 2026. Il 2 maggio, il Teatro Comunale D’Annunzio ospiterà lo spettacolo-incontro con Daniele Silvestri (biglietti già verso il sold out), mentre la chiusura del 3 maggio al Cinema Corso sarà affidata a Rocco Papaleo, che presenterà il suo ultimo lavoro “Il bene comune”.

Non mancherà il prestigioso appuntamento con lo Strega Tour: il 27 aprile i 12 autori candidati al premio letterario più importante d’Italia faranno tappa a Palazzo M, coinvolgendo anche gli studenti dei licei Majorana e Manzoni.

Durante la presentazione ufficiale della rassegna, la presidente dell’associazione Lievito, Melia Mangano, ha espresso grande soddisfazione:

“Eccoci qui, ancora una volta, a dare il via a una nuova edizione di Lievito, un appuntamento che negli anni è diventato molto più di una rassegna: un momento atteso e profondamente sentito dalla città. Un progetto che cresce insieme al suo pubblico, che si rinnova senza perdere la propria identità e che oggi è parte del panorama culturale italiano grazie alla presenza di ospiti di rilevanza nazionale”

Sulla stessa linea il direttore artistico Renato Chiocca, che ha sottolineato la natura inclusiva del festival:

«Con la primavera torna la rassegna che quest’anno offre alla città di Latina dieci giorni di nuove esplorazioni nel mondo delle arti e dei saperi affiancando ancora una volta eccellenze del territorio a ospiti di prestigio nazionale. Come sempre il festival resta aperto a tutti, un invito a popolare le strade e i luoghi simbolo della città, con la cultura come ingrediente motore per far crescere insieme il senso di comunità».

Lievito 2026 non è solo per gli “addetti ai lavori”, ma punta a coinvolgere l’intera comunità: sei eventi dedicati ai più piccoli, quattro incontri di divulgazione e otto presentazioni con autori e cinque proiezioni cinematografiche con ospiti in sala.

Di seguito il programma:

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