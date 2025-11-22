“Cuori nella Nebbia”, domani al Circolo Cittadino contro la violenza di genere

Torna domani, 23 novembre alle ore 16.00, al Circolo Cittadino “Sante Palumbo” di Latina la seconda edizione di “Cuori nella Nebbia” vede il patrocinio del Comune di Latina e l’adesione del Club per l’UNESCO di Latina. L’evento promosso dall’Associazione Culturale Il Cerchio delle Idee, nasce da un’iniziativa di Stefania Mariani, Daniela Stefanelli e Maurizio Castagna. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della 26ᵃ Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e intende sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema ancora dolorosamente attuale. “Cuori nella Nebbia” è un viaggio nella storia e nella memoria collettiva, una ricostruzione che parte dall’epoca romana per arrivare ai giorni nostri, raccontando il lungo percorso della violenza e del riscatto femminile. Attraverso parole, arte e testimonianze, l’evento vuole rompere il silenzio che per secoli ha circondato le donne, restituendo voce, dignità e consapevolezza a chi ne è stata privata.

L’incontro, moderato da Dina Tomezzoli, si aprirà con i saluti del Presidente del Club per l’UNESCO di Latina Mauro Macale e vedrà la partecipazione della consigliera comunale Valentina Colonna, impegnata sui temi della parità di genere. Tra gli ospiti, Claudia Gaspari, artista orafa e studiosa di storia antica, che presenterà “Redemptio: Riscatto, Memoria, Rinascita”, un progetto in cui arte e storia si fondono per trasformare il dolore in consapevolezza; Cinzia Giluni, con la sua intensa testimonianza di rinascita; e Eleonora Giovannini, autrice del libro “Le donne e il dolore”, che raccoglie storie vere di abusi e resilienza. In collegamento parteciperà la ricercatrice Sveva Molinaro, mentre l’imprenditrice Silvia Muzzolonoffrirà una riflessione sul ruolo sociale dell’impresa nella promozione del rispetto e dell’uguaglianza. Con loro anche Valerio Petecchia, esperto di difesa personale; Milena Petrarca, pittrice; Giorgia Sacco, chinesiologa; Cinzia Volpe, fotografa; e l’attrice Titina Volpicelli, interprete del monologo “Da strega a donna”, un testo che unisce storia e denuncia, ricordando le persecuzioni del passato e le ingiustizie del presente. Durante l’evento saranno esposte opere di fotografia, pittura e gioielleria artistica, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva in cui la memoria si fa arte.

“Cuori nella Nebbia è un invito a riflettere, partecipare e scegliere la consapevolezza – afferma Stefania Mariani, presidente dell’Associazione Il Cerchio delle Idee – perché la lotta contro la violenza di genere è un dovere di tutti. Siamo grati a Le Case di Silvia per aver condiviso con noi questo impegno e per sostenere, con sensibilità e partecipazione, un messaggio di rispetto e responsabilità collettiva”. L’ingresso è libero.