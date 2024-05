Cupra Icar Padel 4, la prima giornata è un successo

Socialità, sport, lealtà e divertimento: c’è stato tutto questo e molto altro nella prima giornata del torneo itinerante del progetto Cupra Icar Padel 4. La manifestazione targata Città Sport Cultura ha inaugurato la stagione iniziando dal Premier Sporting Club dove, con la spettacolare formula del Black Jack, si sono affrontati i giocatori in rappresentanza del Bola di Roma, il Vibora Padel di Terracina, il Conti Sport City di Anzio e naturalmente i padroni di casa del We Padel. La competizione si è svolta sotto la direzione tecnica del coach internazionale e commentatore di Sky Sport, Saverio Palmieri. Sul campo ha vinto il Conti Sport City, al culmine di una finale giocata contro gli ospiti d’onore del Bola (21-15 il risultato finale) che ha suggellato una giornata davvero da incorniciare. Tanti gli spettatori che hanno risposto presente alla chiamata. La comunità del padel, i rappresentanti dei vari circoli, appassionati e non, sono stati accolti da una struttura all’avanguardia e dal Padel 4 Village, un vero e proprio villaggio del padel con giochi e spazi espositivi che ha accontentato davvero tutti.

L’apice della mattinata è stato sicuramente il taglio del nastro che ha dato ufficialmente il via alla kermesse e allo stesso tempo è servito a inaugurare il primo c ircolo CUPRA della città di Latina. Presenti all’evento il sindaco di Latina, Matilde Celentano, il senatore Nicola Calandrini, il senatore nonché presidente di Città Sport Cultura, Riccardo Pedrizzi e il segretario di CSC Stefano Pedrizzi. A fare gli onori di casa Salvatore Bianchi del Premier Sporting Club e Barbara Donati, Amministratore Delegato ICAR S.p.a.

«È stata una giornata da incorniciare – ha commentato Stefano Pedrizzi – grazie ad una splendida giornata di sole ed un’attenta organizzazione abbiamo raggiunto un enorme successo e tanta partecipazione a dimostrazione del grande senso di appartenenza e della grande sensibilità che tutti i protagonisti hanno messo in campo».

Particolarmente rilevante ai fini degli scopi che si pone il progetto Cupra Icar Padel 4 è stato il “terzo tempo” che si è consumato nella splendida cornice del ristorante L’Amo sul lungomare di Latina, dove giocatori e partner si sono ritrovati per il pranzo e la premiazione della giornata, un momento unico di confronto, condivisione e convivialità.

Prossimo appuntamento il 9 giugno prossimo all’Arma Padel di Latina con un’altra tornata di incontri.

La prima giornata del CUPRA ICAR PADEL 4 è stata realizzata anche grazie anche alla partecipazione dei tanti partner che hanno deciso di aderire all’iniziativa, oltre naturalmente alla concessionaria CUPRA Icar, vale a dire: Padel Nuestro Latina, Swap Padel , Ares Safety, Coca Cola, Fineco Latina, Oasi di Kufra, l’Amo Ristorante, Lodi Optic, Caffè Moak, Reverso ADV , Stema Fisiolab, Istituti Scolastici Steve Jobs, Seanfinity Yacht, ToYou, New Wonderland Colony ed i media partner Latina Oggi, Dire, Lazio Tv e Mondo Radio. Tutto sotto la supervisione ed il coordinamento di realtà importanti quali la direzione del Torneo Black Jack, le Padeliste Anonime ed i Padel Lovers.