Cura Famiglie, lo spettacolo dell’ Inner Wheel Club Latina

Un omaggio a uno dei film più visti e amati proposto in forma di racconto, scritto e diretto da Giancarlo Loffarelli, direttore artistico dell’associazione culturale “Le colonne”. “Come nasce un capolavoro! C’era una volta in America”, questo il titolo dello spettacolo teatrale presentato al Circolo cittadino di Latina dall’Inner Wheel Club Latina.

Davanti ad un pubblico che ha risposto numeroso la presidente dell’Inner Wheel Giovanna (Gianna) Luppino Castellitto ha espresso soddisfazione e gratitudine a tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa a favore di Cura Famiglie, l’Associazione di volontariato di Latina che dal 2020 sviluppa progetti dedicati a servizi sociali, educazione e formazione professionali, raccolte fondi permanenti finalizzate all’acquisto di buoni spesa alimentare, di beni di prima necessità e buoni spesa farmaceutica, donazioni e accoglienza umanitaria.

Presente anche il presidente del Rotary Club Latina Gianluca Carfagna che nella veste anche di Socio dell’Ente Cura Famiglie ha portato i suoi ringraziamenti:

“La sinergia tra i due club è storica e preziosa per la comunità di Latina, ma oggi il “Cura Famiglie” è ancora più fiducioso di potere contare sul valore dell’Inner Wheel e delle sue iniziative sempre di grande successo. Dobbiamo rinsaldare i rapporti tra associazioni benefiche del territorio per rispondere sempre meglio alle difficoltà della nostra comunità e dare speranza per un futuro migliore alle nuove generazioni”.