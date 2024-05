Da Borgo Hermada a Duino-Aurisina, viaggio premio per tre studentesse

Il premio vinto da tre giovani studentesse dell’Istituto Comprensivo Alfredo Fiorini di Terracina. Si è conclusa infatti la sesta edizione del concorso letterario promosso dal Gruppo Ermada VF, sezione di Borgo Hermada, che quest’anno ha visto un podio tutto al femminile: Giorgia Ioana Meneghello, Alessandra Quaglieri e Silvia Pagliaroli, che il prossimo 17 maggio raggiungeranno Duino-Aurisina per conoscere e visitare i luoghi che hanno dato nome a Borgo Hermada. Una tre giorni che prevede all’arrivo l’accoglienza all’interno dell’Aula Consiliare di Duino-Aurisina da parte del Sindaco Igor Gabrovec, e poi la visita al Sacrario di Redipuglia, alle trincee del Monte Sei Busi e a Trieste.

Il concorso letterario è un progetto itinerante che si è fermato soltanto durante il periodo del Covid, e che ogni anno si rivolge alle studentesse e agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado di un istituto di Terracina proponendo temi di attualità. Quest’anno la scelta è ricaduta sull’Istituto Fiorini per celebrare il novantennale di Borgo Hermada, e ai ragazzi e alle ragazze è stato chiesto di immaginare il Borgo nell’anno 100. Circa 70 gli studenti che hanno partecipato a questa attività, che rientra nella programmazione scolastica. La prima selezione è stata fatta proprio dai docenti, e i 30 temi da loro selezionati sono stati poi valutati dalla commissione scientifica del Gruppo Ermada che ha decretato le tre vincitrici finali.

Anche la prima edizione del concorso aveva coinvolto l’Istituto Fiorini proponendo ai ragazzi come tema la storia del Borgo, mentre nell’edizione dedicata agli studenti dell’Istituto Comprensivo Milani la scelta del tema era ricaduta sullo sport. Ora il ritorno all’Istituto Fiorini di Borgo Hermada che tra l’altro ha stretto un patto di collaborazione con l’Istituto Comprensivo Rilke di Duino Aurisina. La Sezione di Borgo Hermada del Gruppo Ermada è nata nel 2015 per favorire ogni iniziativa che valorizzi e rinnovi il patto di amicizia tra Terracina e Duino-Aurisina stretto nel 2011, e che vede tra gli artefici Massimo Romita, ora Presidente del Gruppo Ermada di Duino-Aurisina. Un’amicizia nata tra le due comunità nel 2007 grazie all’idea di tre concittadini del Borgo pontino che porta il nome del Monte Ermada, la collina carsica che gravita sopra Sistiana e Duino. I tre, di origine friulana, veneta ed emiliana, prelevarono un masso dell’Ermada da inserire nel monumento ai Caduti del Cambellotti in piazza IV novembre a perenne memoria delle origini del nome dei campi di battaglia.

“Grazie all’Istituto Fiorini per l’adesione al nostro concorso, come ai tanti giovani che hanno partecipato con entusiasmo. Un grazie particolare agli amici di Duino Aurisina per la loro squisita ospitalità e accoglienza dei nostri ragazzi che durante questi viaggi vivono un’esperienza importante. I loro occhi, soprattutto al termine della visita al Sacrario di Redipuglia sono carichi di un’emozione così profonda e così intensa, qualcosa di indescrivibile, momenti da immortalare e da conservare eterni”, ha commentato il Presidente del Gruppo Ermada Luigi Orilia, che conferma l’impegno e l’obiettivo dell’Associazione di creare anche con gli altri Borghi di fondazione il rapporto di scambio che si è creato tra Borgo Hermada e Duino Aurisina, per dare vita a una vera e propria rete che metta in comunicazione costante i luoghi di fondazione con quelli che hanno dato loro il nome.

Prossimo appuntamento con il Gruppo Ermada è il “Sogno del Grano” il 13 e 14 luglio a Borgo Hermada, dove verrà allestito il Villaggio del Grano che racconta e ripropone il miracolo della trasformazione del grano in pane e in pasta.