Da chiesa a discoteca: polemiche sull’Ex San Domenico a Fondi

L’ex chiesa e chiostro di San Domenico a Fondi, ora adibiti a eventi, inclusi quelli di musica dance e techno, sono al centro di polemiche. Una recente serata danzante ha portato alla presentazione di un esposto alle autorità locali.

La Trasformazione

Dal 2004, l’ex chiesa ospita l’auditorium comunale Sergio Preti. Questo edificio, risalente tra il VII e il X secolo, ha una storia millenaria, avendo accolto vari ordini religiosi e ospitato un ospedale civico. Oggi è utilizzato per eventi culturali e musicali.

Le Controversie

Durante un evento pasquale, l’auditorium è stato trasformato in una discoteca, attirando un pubblico ben oltre la capienza di 120 persone. L’esposto presentato solleva preoccupazioni per la sicurezza e l’ordine pubblico, soprattutto riguardo alle misure antincendio e alle vie di fuga. Le autorità locali, la polizia e altri enti sono stati coinvolti per verificare la situazione. Un prossimo evento a giugno sarà attentamente monitorato dalle autorità competenti.