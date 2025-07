Da Cisterna a Minturno, l’Appia è patrimonio dell’UNESCO

L’intero tratto pontino della Via Appia, da Minturno a Cisterna di Latina, è stato ufficialmente inserito nel sito seriale UNESCO “Via Appia. Regina Viarum”. Il riconoscimento è arrivato nel corso della 47ª sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, a conclusione di un lungo percorso istituzionale guidato dalla Provincia di Latina con il coinvolgimento dei Comuni interessati e il supporto del Ministero della Cultura.

La modifica dei perimetri originari del sito ha permesso l’ingresso delle componenti 003 e 004, che comprendono il tratto tra il XIX e il XXIV miglio, e la porzione nella Pianura Pontina con diramazione verso Norba. L’intervento ha riportato al centro del progetto città come Latina, Cisterna, Sermoneta, Sezze, Norma e Pontinia, precedentemente escluse, e ora parte integrante del racconto storico della “Regina Viarum”.

“Questo riconoscimento è anche una conferma del ruolo che la Provincia di Latina sta assumendo nella governance culturale del territorio – aggiunge Stefanelli –. Siamo riusciti a far valere una visione unitaria e condivisa, frutto di anni di progettualità, eventi partecipati, ricerche e collaborazioni. L’Appia non è solo una strada antica, è un’identità viva che oggi trova finalmente il suo spazio nel patrimonio dell’umanità”.

Anche il sindaco di Latina, Matilde Celentano, si è espressa sul riconoscimento dell’UNESCO: “Il Comune di Latina è finalmente entrato a far parte, a pieno titolo, del riconoscimento della ‘Via Appia. Regina Viarum’, che ha portato l’Italia, primo Paese al mondo, a raggiungere il record di 60 siti iscritti nella Lista del Patrimonio Unesco. Latina era già presente nel dossier di candidatura presentato a gennaio 2023, ma solo ora, grazie a un importante lavoro istituzionale, il nostro territorio viene pienamente incluso in questo prestigioso riconoscimento”.

“Un ringraziamento particolare va alla Direzione generale Affari europei e internazionali – continua il sindaco – e al presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, per il coordinamento efficace tra i Comuni del territorio, che ha portato a un risultato di grande valore, frutto di un impegno congiunto sia tecnico che politico. La Via Appia Antica è un capolavoro dell’ingegneria romana, una delle più importanti arterie viarie della storia, che attraversa l’intero territorio pontino. Questo riconoscimento rappresenta per Latina una straordinaria opportunità di valorizzazione culturale, storica e turistica”.