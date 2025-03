Da ex carabiniere a mandante degli incendi nel Parco del Circeo, arrestato Enzo Cestra

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, sarebbe il presidente dell’Associazione di Protezione Civile Anc Enzo Cestra, il mandante degli incendi avvenuti la scorsa estate a Sabaudia. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale del Gruppo Forestale di Latina hanno attribuito all’ex carabiniere di 71 anni le responsabilità di almeno due incendi divampati lo scorso 28 agosto in località Sorresca e in via degli Artiglieri.

Due incendi che avevano divorato due aree di altissimo pregio ambientale rispettivamente di 8.000 e 3.000 mq, mettendo a repentaglio l’incolumità di molti cittadini residenti nei pressi dei roghi. Dopo una serie di indagini e accertamenti i carabinieri sono risaliti a Cestra il quale avrebbe incaricato un uomo, dietro un compenso, di appiccare gli incendi. Il tutto per arrivare a conseguire un illecito profitto costituito dai finanziamenti regionali per la relativa Associazione. Dunque più incendi venivano spenti e più fondi venivano destinati all’Ente con a capo proprio Enzo Cestra.

Per lui l’accusa è quella di truffa aggravata ai danni dello Stato, oltre al reato di incendio boschivo. Il Gip di Latina, su richiesta della Procura di Latina, ne ha disposto gli arresti domiciliari.