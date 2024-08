Da Formia a Sperlonga passando per Fondi e Terracina, al via il ‘Riviera di Ulisse Festival’

E’ tutto pronto per l’inizio del Riviera di Ulisse Festival. Tra una settimana il taglio del nastro per l’evento che vuole valorizzare il patrimonio storico, culturale e naturalistico attraverso una rassegna di musica classica di rilievo internazionale.

Un mix tra musica e bellezze del territorio che andrà a mettere in risalto un vero e proprio patrimonio paesaggistico come quello del Sud Pontino. Sono quattro gli eventi in programma:

Il primo appuntamento è martedì 27 agosto a Formia con una originale “Passeggiata musicale a Mamurra” nel complesso archeologico della Villa Mamurra, all’interno del Parco Regionale Riviera di Ulisse, dove la suggestione delle antiche rovine romane si combinerà con le note di due virtuosi della viola: Daniel Myskiv e Ilenia Lombardi, musicisti emergenti che nonostante la loro giovane età vantano collaborazioni di tutto rispetto: l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra Giovanile Italiana, l’Orchestra Filarmonica Rossini di Pesaro hanno dato la possibilità di esprimere il loro talento musicale.

Invece giovedì 29 agosto il Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga ospiterà le “Letture dall’Odissea con interludi musicali” dove con l’attore Giuseppe Pestillo e il musicista Sandro Sposito, mediante musica e lettura di brani dell’Odissea, vivremo la vicenda dell’accecamento del ciclope Polifemo da parte di Ulisse proprio davanti il gruppo marmoreo rinvenuto nella grotta dell’Imperatore Tiberio raffigurante la scena omerica dell’accecamento del gigante.

La straordinaria combinazione di Giuseppe Pestillo, attore diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, con Sandro Sposito musicista e promotore di musica in tutto il territorio, accompagnerà gli spettatori nell’epico episodio dello scontro tra Polifemo e Ulisse, che rappresenta il confronto tra la brutalità delle forze oscure della natura e l’intelligenza umana. A seguire sarà possibile degustare vini della cantina Cincinnato nella meravigliosa cornice del Museo.

Domenica 1 Settembre un evento di grandissimo rilievo invece a Palazzo Caetani a Fondi, “Concerto per violoncello e pianoforte” con Luigi Piovano e Luigi Carroccia.

In particolare di Luigi Piovano vogliamo ricordare che è primo violoncello solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia oltre che Direttore d’orchestra, con esperienza in tutto il mondo, basti ricordare la New Japan Philharmonic Orchestra e l’Orchestra del Mozarteum di Salisburgo.

Di Luigi Carroccia basti ricordare che ha vinto prestigiosi premi tra i quali il “Virtuoso Prize” del Vendome Piano Prize svolto nel Festival di Verbier 2019. La sua attività concertistica lo porta in tutto il mondo, accenniamo per brevità il Duszniki International Chopin Piano Festival, il Miami International Piano Festival, il Dresdner Musikfestspiele, e sale come l’Ishibashi Memorial Hall dell’Università di Tokyo, Flagey di Bruxelles, la Symphony Hall e la Town Hall di Birmingham, le sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia, il Museo Teatrale alla Scala di Milano e la Salle Bourgie di Montreal.

Infine il gran finale martedì 3 Settembre, con il concerto e cena di gala di un trio di strumentisti d’eccezione: Markus Däunert, violino, Knut Weber, violoncello e Louis Lortie, pianoforte. Markus Däunert è stato co-direttore della Mahler Chamber Orchestra e come primo violino ospite si è esibito, fra le altre, con la Scottish Chamber Orchestra, la Gewandhaus di Lipsia e la BBC Philharmonic; Knut Weber è membro dei 12 violoncellisti della Berliner Philharmoniker, dei Solisti Stradivari e del Philharmonic Piano Quartet Berlin; Louis Lortie come solista appare in tutte le sale da concerto e festival più prestigiosi, fra cui la Wigmore Hall di Londra, la Philharmonie de Paris, la Carnegie Hall di New York e la Chicago Symphony Hall. Tre virtuosi della musica, con decenni di successi internazionali alle spalle, che hanno deciso di donare il loro talento per chi vorrà godere di questa serata straordinaria che si terrà presso La Librata a Terracina, nei pressi del tempio di Giove Anxur, una chiusura di festival di grande prestigio, cui non si potrà mancare.