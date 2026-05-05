Dà in escandescenze al pronto soccorso e aggredisce i Carabinieri: arrestato

Momenti di tensione nella serata di ieri al pronto soccorso dell’ospedale di Latina, dove un uomo di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri con le accuse di violenza, resistenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.

L’intervento dei militari è scattato dopo una segnalazione arrivata al 112, che indicava la presenza di un uomo intento a insultare il personale sanitario all’interno del pronto soccorso.

Una volta sul posto, i Carabinieri della Compagnia di Latina hanno identificato il 52enne, risultato anche destinatario di un atto da notificare. Proprio durante le fasi successive del controllo, l’uomo, inizialmente collaborativo, avrebbe improvvisamente perso il controllo, iniziando a minacciare e insultare i militari fino ad arrivare a spintonarli.

A quel punto è scattato l’arresto in flagranza. L’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, dove è rimasto a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo. Per lui l’obbligo di firma alla Polizia Giudiziaria.