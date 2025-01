Da Latina a Terni con la cocaina in auto: arrestato

E’ stato fermato a Terni durante un controllo stradale dei carabinieri, è finito in arresto per detenzione di più di sessanta dosi di cocaina, mentre era a bordo di un’auto che era stata noleggiata a Latina, da dove era partito. Questo quanto avvenuto oggi nella cittadina umbra, dove i carabinieri del posto hanno tratto in arresto K.J. un 29enne albanese senza fissa dimora. L’uomo, parso subito agitato, ha destato subito perplessità nei militari che hanno così deciso di perquisire l’auto in cui viaggiava. All’interno sono stati trovati 70 grammi di cocaina divista in 63 dosi, insieme a 1200 euro in contanti che sono stati considerati proventi di spaccio.